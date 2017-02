A Stellaris eddig is bővült ingyenes frissítésekkel, hibajavításokkal, az első tartalmasabb kiegészítő azonban még váratott magára. A Paradox Interactive most bejelentette, hogy készül az Utopia névre keresztelt DLC, mely számos fronton kiegészíti a játékot, reményeik szerint kielégítve minden sci-fi rajongó stratéga álmát. Egyelőre megjelenési dátummal nem szolgáltak, várhatóan a GDC 2017 során árulnak el többet a játékról, addig is felvázolták, mire is számíthatunk.