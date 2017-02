Márciusban folytatódik a The Walking Dead: A New Frontier

Az szezon dobozost kiadást kap Xbox One és Playstation 4 platformokon

A Telltale Games epizodikusan megjelenő The Walking Dead-szériája rendkívül sikeres, a mai napig 50 millió epizód talált gazdára, és több, mint száz év játéka díjat zsebelt be eddig. Úgy tűnik a fejlesztő nem is nagyon akar leállni a sorozat gyártásával, tavaly decemberben megkezdődött a harmadik évad, az A New Frontier egyből két epizóddal. Az új szezon mind a régi, mind az új játékosok számára megfelelő, az új helyszín jó lehetőséget ad arra, hogy mindenki tiszta lappal indulhasson, akár folytatják, akár elsőként merülnek el a képregényadaptáció világában.