Természetesen, aki megvette az a későbbiekben is szabadon letöltheti és játszhat vele, csupán a megvásárlására nem lesz lehetőség a jövőben. Azért talán nem fogunk sírva fakadni a dolog miatt, mert a Steam remek alternatívát nyújthat, mivel ott továbbra is megvásárolható lesz a program, ráadásul ott most csak 2,33 euróba kerül (GoG-on a végső akció alatt 2,79 eurós árcédulát visel, hát miféle búcsú ez?). Korábban a Fallout klasszikus epizódjai is emiatt tűntek el a GoG áruházából, de már visszakerültek a megérdemelt helyükre, talán most is ez lesz a helyzet.