A Witcher és a Gwent fölött bábáskodó CD Projekt Red ragyogó időszakot tudhat maga mögött, és tőzsdei értékét figyelembe véve a legnagyobb lengyel cégek között foglal helyet. De nem csak hazájában, hanem az iparban is kiemelkedő eredményeket mutathat föl a cég, melynek részvényei igazi szárnyalásba kezdtek az elmúlt időszakban. 2015-ben még 17 złoty (4.18 dollár) volt egy részvény ára, ez mára, meredek emelkedés után 70 złotyra (17.20 dollár) növekedett. Mindent összevetve ez 1.6 milliárd dollár összértéket ad, melyre a Capcom a maga 1.38 milliárd dollárjával csak irigykedve nézhet.

The Witcher 3: Wild Hunt

Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy nem csak a Witcher 3 kirobbanó sikere, és a belőle kinőtt Gwent reményteli jövője emeli az árakat, hanem biztos pontként ott van még online piacterük, a DRM-mentes játékokat áruló GOG is. Igaz, van még hova fejlődni, az Activision-Blizzard a maga 40.38 milliárdos értékével feladja a leckét, ugyanakkor arra is rávilágít, milyen hatalmas pénzek forognak a videojátékos szektorban.