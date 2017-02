A játék januárban aranylemezre került, így már semmi sem állhat február 28-ai megjelenés útjába. Az örömteli alkalomra készülődve érdemes megismerkedni a játék történetével is, erre jobb alkalom nem is kínálkozhatna, mivel történetközpontú előzetes érkezett a szerepjátékról. Az új videó a tömörségének és stílusának köszönhetően, röviden és érdekesen meséli el a Torment: Tides of Numenera alaptörténetét.