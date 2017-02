Stephane Beauvanger, a Vampyr narratív direktora néhány érdekes részletet árult el a homályba burkolózó játékról. Szavaival élve a „félig nyitott világ” egyes részeiben kedvünkre járhatunk-kelhetünk, de lesznek városrészek, melyekbe egyáltalán nem juthatunk be . London városát egyébként korabeli dokumentumok alapján alkották meg, hogy a lehető leghitelesebb módon teremthessék újra a huszadik század eleji település atmoszféráját.

A történet során 60 különböző nem-játékos karakterrel futhatunk össze, mindegyikük saját személyiséggel, történettel, barátokkal rendelkezik, és valamilyen módon kapcsolatban áll több másik szereplővel is. Úgy kell elképzelni a rendszert, mint egy hálót, melyet ha itt-ott kiszaggatunk, az hatással lesz a többi benne tartózkodóra is. Ha pedig túl sok vérre fájna a szemfogunk, akkor egész küldetéssorozatoknak is búcsút inthetünk – a kísértés pedig nagy lesz, hiszen mások kiszipolyozásával a legkönnyebb fejleszteni a kettős életet élő doktor képességeit.

Azt már tudjuk, hogy nem feltétlenül kell gyilkolásznunk, ami viszont komoly kihívásokat tartogat, annak fényében különösképpen, hogy két vámpírcsoport is képviselteti magát a negyedben. Bár Beauvanger nevükön nem nevezte őket, annyit tudni lehet, hogy a „a vámpírok számkivetett gyermekei” a csatornákban settenkednek, míg a Londont titokban irányító arisztokrata vámpírok, avagy Beauvanger szavaival élve „halhatatlan s*ggfejek” a korona szolgálói és amúgy egy fölöttébb konzervatív bagázs.