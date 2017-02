A magunk részéről mind a három éve fejlesztés alatt álló, egyszer már fejlesztőt is váltott Call of Cthulhu szerepjátékos-nyomozós kalandját legalább annyira várjuk, mint a Remember Me és a Life is Strange játékokkal már hírnevet szerzett Dontnod boszorkánykonyhájában készülő Vampyrt. Aránylag kevés információ látott napvilágot eleddig a két játékról, de bízunk benne, hogy nem surranópályán érkeznek majd, és bőven lesz látni- és olvasnivaló velük kapcsolatban.