Ma ünnepli megalapításának 10. évfordulóját az Elder Games, avagy hazánk legismertebb egyszemélyes játékfejlesztő stúdiója. Tarsoly Ede több sikeres programot készített az elmúlt években, legnagyobb dobásai, a Meridian-játékok pedig a PC Guru olvasói számára is ismerősek lehetnek: tavaly májusban steames Meridian: New World teljes játék melléklettel jelentkezett a magazin .

"Szinte hihetetlen, de ma 10 éve, hogy megalapítottam az Elder Games-t. Gimi után kezdtem ezt az egészet és elképesztő, mennyi minden történt az évek folyamán. Volt pár keserű csalódás, például mikor az első kiadóm átvert (mind a mai napig nem kaptam meg tőlük a bevételem), aztán az Elder Games ötödik évében megtaláltam a számításom a Headup Games kiadóval, akikkel együtt sikerre vittük a Meridian: New World-öt. Nem sokkal ezután megjelent a Solar Shifter EX és nemrég a New World folytatása is, a Meridian: Squad 22." - írta Tarsoly a Facebookon.

Hozzátette: az Elder Games csak volt egyszemélyes stúdió lenni, immár hat főből áll, amelynek háza táján "elképesztő méretű dolog" készül -- hogy ez pontosan mi, nem árulta el, de idővel biztos, hogy többet tudunk majd.

Aki kíváncsi Ede munkásságára, a PC Guru Online-is olvashat róla, többek között interjúvégre kaptam még az első játéka kiadása idején, illetve a Meridian: New World és a folytatása, a Meridian: Squad 22 is megjárta a Guru tesztlaborját. Sőt a Meridian: New World teljes játékunk volt -- aki kíváncsi a játékra, a PC Guru Webshopból mindössze 800 Ft-ért rendelhet egy májusi számot, benne Steam-kóddal.