A mai negyedéves üzleti értékelés alatt rengeteg mindent megtudtunk az Electronic Artstól – többek között most beszéltek először az idén esedékes FIFA 18-ról is. De ez nem minden, hiszen elmondták, hogy a tavalyi játékhoz hasonlóan ebben is lesz egy sztorimód, amit a tavalyi, sok pozitív kritikát kiérdemelt The Journey második évadaként képzelhetünk el.