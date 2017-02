Eddig csak annyit tudtunk a Switch-re érkező FIFA-játékról, hogy lesz ilyen , és az maximálisan kihasználja majd az új konzol adottságait. A FIFA 18-ról pedig nemrég tudtuk meg, hogy akárcsak a tavalyi program, ez is tartalmazni fog egy sztori módot, méghozzá a The Journey második évadát .

Most a Gamereactornak interjút adó Peter Moore-tól tudtuk meg, hogy ez a két játék valójában majdnem egy és ugyanaz, a FIFA 18 jön Switch-re is, még nem is teljesen ugyanaz a változat, mint PC-re, Xbox One-ra és PS4-re. A Nintendo konzoljára készülő verzió az EA Vancouver készíti, és egyszerre jelenik meg a – jobb megkülönböztetés híján – fő FIFA 18-cal, ami valószínűleg a hagyományoknak megfelelően szeptemberben lesz. További részleteket feltehetően az E3-at megelőző EA Play-en tudhatunk meg.