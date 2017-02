Leslie Benzies neve szinte összeforrt a GTA-sorozattal, hiszen a harmadik résztől a Vice City-n és a San Andreason át egészen a GTA 5-ig mindnek ő volt a producere, sőt a legutóbbi epizódban játéktervezőként is részt vett. Aztán tavaly év elején otthagyta a Rockstart, majd egy évvel később új stúdiót nyitott, amihez két korábbi munkatársa, Matthew Smith és Colin Entwhistle csatlakozott.

Ennek a stúdiónak még mindig nem tudjuk a nevét, de azt igen, hogy már dolgoznak az Everywhere című játékon, amit a CryEngine modifikációja, az Amazon Lumberyard hajt, és immár az is biztos, hogy Edinburgh és Los Angeles után Budapesten is lesz Benziesnek egy csapata. A GamesIndustry értesülései szerint ugyanis itt nyitja meg a következő stúdióját, méghozzá a nemrégiben bezárt Crytek Hungary egykori alkalmazottaival karöltve, így például továbbra is Kristoffer Waardahl fogja vezetni a csapatot.

A Crytek Hungary emberei számára nem ismeretlen a nyitottabb játéktér, hiszen bár a Crysis Warhead nem volt egy GTA-szintű játék, sokkal nagyobb szabadságot adott a játékosnak a terepen, mint teszem azt egy Call of Duty. Emellett van tapasztalatuk a CryEngine-nel is, így remek partnerei lehetnek a rejtélyes, nyílt világú, online mókára kihegyezett Everywhere-en munkálkodó Benziesnek.