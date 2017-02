A Blizzard még 2015-ben vezette be a World of Warcraft világába az úgynevezett tokeneket , melyeket a játékban szerzett arannyal válthatunk meg . Ezeket a tokeneket felhasználva aztán akár játékidőre, vagyis előfizetésre is beválthatjuk sok más egyéb mellett, az ügyes, vagy inkább kitartó játékosok így aztán egy havidíj megfizetése után tulajdonképpen ingyen kalandozhatnak a World of Warcraft világában – persze csak bizonyos szempontból, hiszen tulajdonképpen megdolgoznak azért, hogy tovább játszhassanak.

Ezt a token rendszert terjeszti ki most a Blizzard, és általános valutává alakítja át, melyeket aztán más játékaikban is beválthatunk, Overwatch ládáira, vagy a Hearthstone paklijaira. Magyarán a fölösleges World of Warcraft cuccainkat érdemes pénzzé tenni ha más Blizzard-játékokkal is játszunk, és ki tudja, a jövőben talán az összes címükre kiterjesztik ezt a redszert. A hír mellé egy kis magyarázó videót is kaptunk, ha a leírtak nem lennének elegendőek.