A Steam Awards még mindig tart, és az ARK: Survival Evolvedet is nevezték a “Best Use Of A Farm Animal”, vagyis „Háztáji Állat Legjobb Felhasználásáért” kategóriában a Goat Simulator, a Stardew Valley, a Blood and Bacon és a Farming Simulator 17 mellett. Ennek örömére egy új „dínó dosszié” került nyilvánosságra, amiben most kivételesen nem egy őshüllő került bemutatásra, hanem egy gyapjas lény, mindenki kedvenc báránya, akire Ovis Ariesként vonatkoznak.