A Dark Souls 3 utolsó kiegészítője a The Ringed City

A trailer spoilereket tartalmazhat

Megjelenés március 28-án

Újabb órákon át izzadhatunk vért a Dark Souls 3 hamarosan megjelenő, utolsó kiegészítőjében, hogy sírva fakadjunk annak láttán, ahogy valaki táncolva, vagy éppen egy szál karddal, sérülés nélkül rohan végig a játékon. Az Ashen One végső megmérettetésére a világ végén kerül sor a The Ringed City elnevezésű DLC-ben, mely a megelőző Ashes of Ariandel tájaihoz hasonlóan fölöttébb barátságtalan környékre kalauzol minket.