Bár a rendelet egy Seattle-i szövetségi bíró által ideiglenesen felfüggesztésre került, sok cég még mindig nem tudja, hogy ez milyen hatással lesz munkavállalóira. Az ügyben nemcsak techcégek, vagy sportcsapatok érdekeltek, de a Valve is. A munkavállalók toborzására és az esport üzletágra is hatással lehet, sőt, a DotA 2 Internationalt is érintheti.