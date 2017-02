A tavalyi nyár slágerjátéka, a Pokémon GO mára már-már a feledés homályába veszett, de most a Niantic egy új frissítéssel lépett elő, ami talán a tavasz közeledtével újra felemeli a programot. Az ezen a héten érkező update nem aprócska, sőt a fejlesztők szerint a Pokémon GO történetének legnagyobb frissítéséről van szó.