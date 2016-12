A programot a Free Radical Design stúdió fejlesztette, és az Activision Blizzard adta volna ki (mint akkoriban minden LucasArts játékot). Amikor törölték, abban megegyeztek a források, hogy a játék már nagyjából készen volt, de a fejlesztő és a LucasArts között elmérgesedett helyzet ellehetetlenítette a munkát. A Free Radical Design egyik alapító tagja, Steve Ellis a LucasArtsot hibáztatta, szerinte nem akartak sok pénzt költeni a játék marketingjére. A másik fél meg természetesen a fejlesztőket okolta, mondván, hogy folytonosan késtek a határidőkkel, és nem gazdálkodtak jól az erőforrásaikkal.

De végül is ez nem számít már, a lényeg az, hogy a játékot törölték, csak most egy FuZaH nevű youtuber jóvoltából láthatjuk, hogy milyen is lett volna a játék eleje (a korábbi gameplay-videókat megtalálhatod a hír alatt a "Kapcsolódó hírek" szekcióban). A videó szaggat, a felbontás és a hangminőség sem túl jó, valamint helyenként hiányoznak a textúrák, de látszik rajta, hogy előrehaladott állapotban lett kukázva. FuZaH a videó leírásában elárulja, hogy ez nem is a legvégső build, ott még stabilabb a játékmenet, ezen kívül a reményeit is kifejezi azzal kapcsolatban, hogy az EA talán egyszer befejezhetné és kiadhatná Battlefront: Legacy címmel, de sajnos eléggé valószínűtlen, hogy megtörténik.