Ahogy korábban megtudtuk, márciusban érkezik meg a Mafia 3 első nagy, fizetős DLC-je, most pedig már azt is tudjuk, hogy a pontos dátum március 28-a. De a legújabb fejlesztői videóból ennél azért többet tudhatunk meg a Faster Baby! címre keresztelt DLC-ről, például azt, miféle újdonságokra számíthatunk.

A Faster Baby! egy teljesen új területre visz minket, a New Bordeaux-tól nem messze fekvő Sinclair Parish-be. A kisváros meglehetősen vidékies, így a nagyvárosi fekete bőrű gengszter feltűnése valószínűleg elég nagy feltűnést kelt majd, pláne, ha a DLC-hez járó két új gépcsoda valamelyikével hajtunk át a főutcán, bombákat és molotov koktélokat hajigálva a törvény ezen a helyen nem éppen hű szolgáira.

Bezony, a Faster Baby! új játékelemként vonultatja fel a kocsiból kihajigálható robbanó cuccokat, sőt, vezetés közben immár az időt is lelassíthatjuk, ami segíthet a célzásban, vagy a meredekebb manőverek kivitelezésében. Emellett az egyik új karakternek hála a herbalizmusban is elmerülhetünk. Hogy ez mit is jelent pontosan, azt nem tudni, de mivel bűnbirodalmunkat növelhetjük vele, nyilván nem sárgarépa ültetésről van szó.

Az új ruhákat és közelségi aknákat is felvonultató DLC-ben amúgy több fontos új karaktert kapunk. Roxy lesz közülük a legfontosabb, ő kéri meg Lincolnt arra, hogy tegyük helyre Slim Beaumont sheriffet, és amúgy a Faster Baby! nagy részében ott tekereg majd mellettünk. A csini csajszi és a jó sheriff mellett pedig még a fent említett kertészkedésért felelős M. J. lesz kiemelt karakter, aki valószínűleg mellékküldetésekkel lát majd el minket.