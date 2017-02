Mass Effect: Andromeda

A BioWare a március 23-án megjelenő új sci-fi kalandhoz kapcsolódóan, egy egész szériát szentel a játékmenet bemutatására. Az első videó megérkezett, és a harcra, valamint a fegyverekre fókuszál. Sok ismerős fegyverrel találkozhatunk majd a korábbi epizódokból. A fedezékek most is fontos szerephez jutnak, de a jetpack is legalább ennyire hasznos eszköze lesz a harcoknak. Valamint a képességeinket kellően kihasználva, rengeteg módon győzedelmeskedhetünk majd a csatatéren.