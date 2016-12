Személy szerint imádom a négy eredeti Alien-filmet, a Prometheus viszont finoman szólva nem jött be. Történetvezetése valószínűleg nem szándékosan, de az AVP: Alien vs. Predatort követte, a koncepciója pepitában ugyanaz volt, mint a Csillagkapunak, a karakterei idióták és irritálóak voltak, az elgondolkodtató nagy kérdésekre meg érezhetően a készítőknek sem volt válasza. Eztán már a logikátlan cselekményvezetés már csak hab volt a tortán. Egyedül a hangulat, a zene és a látvány jött be, de ezt leszámítva még az AVPR: Aliens vs. Predator – Requiem is jobban tetszett, mert azokban legalább volt xenomorph, azaz klasszikus alien.