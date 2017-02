Az idei E3 még odébb van, elég sok víz lefolyik a Dunán mire megérkezünk az eseményhez, de a Microsoft már pontosan tudja, hogy június 11-e vasárnap, ottani idő szerint délután 2 órakor (idehaza este 11) lesz a műsora.

Az információ hivatalos forrásból, az Xbox Twitter csatornájáról származik, a mellékelt kép alapján pedig minden bizonnyal a Scorpio leleplezésére számíthatunk. Ha van egy kis sütnivalójuk, akkor egy egész sor játékkal készülnek a bejelentésre, hiszen egy új konzol mit sem ér erős nyitócímek nélkül. Akit érdekel az esemény, már most jegyezze fel a naptárba az időpontot!

Brace for big news.#XboxE3 briefing will air Sunday, June 11 at 2 PM PT. pic.twitter.com/EWilMOb47s