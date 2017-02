A kiadó nehézsúlyú bajnoka a tavaly májusban kiadott Overwatch: 25 millió példány kelt el belőle (vagy lehet, hogy több, mert ez tulajdonképpen a regisztrált játékosok száma), ezzel a történelem leggyorsabban fogyó videojátéka lett, ami a Diablo 3-at is maga mögé utasította. És ha már Diablo 3: 2016-ban három olyan negyedév is volt, amelyek egyenként nagyobb bevételt termeltek a Diablo 3 megjelenési negyedévénél.

Ezt látva nem csoda, hogy a Diablo 4-et végül mégsem jelentette be a kiadó. Sőt a franchise-t nem is emlegeti a cég a jelentésben, szemben a World of Warcrafttal és a Heartstone-nal. Előbbi 10, utóbbi 20 százalékos játékosszám-emelkedést produkált 2016-ban. Ezek remek eredmények, különösen a WoW esetében, az MMO-k királyát ugyanis már évek óta temeti a sajtó, úgy tűnik, hiába.