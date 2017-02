A múlt héten jelentették be , hogy a Netflixre érkezik a Castlevania alapján készülő sorozat, amit a producere A Gyűrűk Ura és a Trónok harca szerelemgyerekeként képzelt el . Vagyis nagyszabású, szövevényes, de erőszakos és naturalista lesz. A dolog már csak azért is figyelemfelkeltő, mert a videojáték-adaptációk általában inkább nagyjátékfilmként a mozikba kerülnek, a sorozatok világát pedig messzire kerülik.

Persze akadnak kivételek, mint a Halo 4: Forward Unto Dawn (ezt ugyan később Blu-rayre egybe gyúrták filmmé) vagy a Mortal Kombat két sorozata, a Legacy és a Konquest. De ezek tényleg csak a szabályt erősítik, ráadásul vagy feledhető művekről van szó, vagy csak a Youtube-ig jutottak el, vagyis nem valódi tévéműsorokról van szó. Szóval a Castlevania, még ha „csak” a Netflixre megy, akkor is úttörő lesz.

Ezzel ellentétben a moziban szaporodnak a nagyszabású videojáték-adaptációk. Tavaly volt nekünk egy Warcraftunk, egy Assassin’s Creedünk, Angry Birdsünk és Ratchet & Clankunk, de már forgatják a Tomb Raider rebootját, előkészítés alatt áll a The Division filmváltozata, sőt az Uncharted mozival is küszködnek. És van még vagy ötven másik filmterv, ami videojátékon alapul. Ugyanakkor a nagyszabású tervek eleddig nem robbantottak kasszát.

Az Assassin’s Creed és a Warcraft is csak szolidan lett sikeres, de a két animációs film sem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket. Hogy miért, arra számtalan választ adhatunk, én most az egyiket emelném ki: a videojátékok általában sokkal gazdagabb történettel és világgal bírnak, semmint hogy azt két órába bele lehessen gyömöszölni.