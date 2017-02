A jelenleg béta állapotban leledző, közösségi tesztelés alatt álló Ghost Recon: Wildlandsről Ri-Go kolléga már megírta tapasztalatait, melyet itt olvashattok . Ugyan hibáktól nem mentes, és kissé megosztó alkotásnak ígérkezik a játék, melyből nem kis részt vállalnak a már unalomig újrahasznosított, de legalább bejáratott nyílt világgal járó gyermekbetegségek is. Témaválasztásánál és a kooperatív játékmódra kihegyezett felépítésénél fogva szinte biztos, hogy megtalálja a táborát és ez így van rendjén.

De nem akarjuk előre leírni a játékot, és úgy fest a Ubisoft sem. Ennek ékes példájaként a kiadó minden létező fronton megtámogatja a Ghost Recon: Wildlands világát, láttunk már élő szereplőkkel trailert, készült egy dokumentumfilm is, valamint hamarosan napvilágot lát egy, a játék előzményeit elmesélő kisfilm, a War Within the Cartel. Erről kaptunk egy újabb előzetest, hogy amíg meg nem érkezik a novella, regény, képregény, kifestő, hűtőmágnes, póló, légfrissítő, akciófigura, baseball-sapka, kulcstartó, bögre és lemosható tetoválás (meg még ki tudja mi minden), legalább legyen mivel elütni az időt.

Az alkotás február 16-án debütál a Ubisoft Twitch-csatornáján, utána az Amazonról lesz elérhető.