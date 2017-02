A Fallout 4 hivatalos modtámogatására viszonylag sokat kellett várnunk, hiszen nem volt első naptól elérhető ennek első számű eszköze, a Creation Kit . Ennek ellenére már a Creation Kit megjelenése előtt napvilágot láttak kisebb-nagyobb módosítások , kiadása után pedig elég gyorsan, igen tekintélyes rajongói alkotások készültek a játékhoz, emlékezzünk csak vissza a Cascadiára , mely még a méltatot Far Harborral is simán felveszi a versenyt.

Modok nélkül nem jöhetett volna létre az alábbi alkotás sem, mely UpIsNotJump youtuber és modder keze munkáját dícséri. Emberünk úgy látszik nagy rajongó, ráadásul szabadideje is akad elég. Erre utal legalábbis, hogy az Igazság ligája kedvcsinálója mellé a 2008-ban megjelent Iron Man mozi trailerét is egy az egyben elkészítette, melyhez a Fallout 4 eszköztárát és modjait használta fel. Hogy ne kelljen keresgélnetek, közvetlen egymás alatt megnézhetitek művét és az eredetit is.