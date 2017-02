Tacumi Kimisima, a Nintendo elnöke a Nikkei-nek adott interjújában beszélt arról, hogy komolyan tanulmányozzák, miként hozhatják el a VR-élményt hamarosan megjelenő konzolukra, a Nintendo Switch-re. Kimisima az egyetlen leküzdendő akadályként a kényelmes sisak megalkotását nevezte, de a lehetőséget egyáltalán nem zárta ki. Annak ellenére, hogy a kilencvenes években hasaltak már el VR-próbálkozással, sőt, még a 2015-ös E3 során is elvetették az ötletet, érdekes ez a pálfordulat. Bár az is igaz, hogy a cég eleinte a mobiljátékoktól is elzárkózott, most már évente több cím elkészítésére adta a fejét – ennek fényében talán annyira nem is meglepő.