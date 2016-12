… hogy Altaïr Ibn-La'Ahad, Ezio Auditore da Firenze és Desmond Miles arcát Francisco Randez francia-kanadai modellről mintázták? Ugyanakkor mindegyiküket más-más ember szólaltatta meg, sőt, egyes szereplők több hangot is kaptak. Altaïrt az első játék Philip Shahbaz, a Relevationsben Cas Anvar kelti életre. Eziót a főjátékokban Roger Craig Smith, a Discovery című mobiljátékban Kid Beyond formálja meg. Desmond pedig végig Nolan North orgánumán szólal meg.

… hogy az Assassin’s Creedben Altaïrnak lett volna nyílpuskája? A fegyver több trailerben is feltűnt, s végül azért vetették el, mert egyrészt, történelmileg nem volt pontos, másrészt a teszteken kiderült, hogy sokan túlságosan is preferálták a távoli gyilkolászást, mint a testközeli akciót.

… hogy Ezio története, már ameddig mi irányítjuk, 23-30 évet ölel fel?

… hogy bár Ezio története az Assassin’s Creed-sorozatban véget ért, a karakter megjelent még a Soul Calibur 5-ben és az Academy of Champions: Soccerben?

… hogy az Assassin’s Creed 2-ben utalnak Batmanre? Amikor a háztetőkön ugrálunk, néha hallani, hogy az NPC-k így kommentálják attrakciónkat: „egy újabb köpenyes igazságosztó.” A „köpenyes igazságosztó” egyike azoknak a neveknek, amin Batmant emlegetni szoktál a „sötét lovag” és a „világ legnagyszerűbb detektívje” mellett.

… hogy az autók az Assassin’s Creed 2-ben, egész pontosan az Abstergo garázsában a Driver: Parallel Linesból lettek átemelve?

… hogy a Super Marióra több utalás is akad? Az első az Assassin’s Creed 2-ben van, amikor Ezio találkozik a bácsikájával. Ekkor Mario Auditore Ezio értetlenkedésére a következőt mondja: „It's-a-me! Mario!” Ugyanez ebben a formában hallható/olvasható a Super Marioban. Emellett feloldható a Principessa in Another Castello és a Plumber achievement. Előbbi lefordítva annyit tesz, hogy „a hercegnő másik kastélyban van” – a mondat akkor hangzik el, amikor teljesítjük a Mario-sorozat első részét –, utóbbi jelentése pedig vízvezeték-szerelő. Emellett Caterina Sforza is tesz egy megjegyzést a Brotherhoodban a hercegnők kastélyból történő kimentéséről.

… hogy az Assassin's Creed: Revelationsben van egy The Spy Who Shunned Me nevű misszió, ami utalás az 1977-es The Spy Who Loved Me (A kém, aki szeretett engem) című James Bond-filmre?

… hogy a Revelationsben a Hook Blade eredendően a rejtett penge egy továbbfejlesztett változata volt, és csak a játékfejlesztés egy későbbi szakaszában vált önálló fegyverré?

SPOILER

… hogy bár Ezio a legjelentősebb és legtöbb epizódban feltűnt karakter a sorozatban, a halálát sohasem láthattuk a játékokban? Eziót a vég az Embers című animációs rövidfilmben éri utol.

SPOILER VÉGE