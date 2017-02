A Fallout 4 hatalmas siker lett, de a Bethesda Softworks a siker ellenére sem csak a Fallout 4-hez hasonló, monumentális játékokkal akar foglalkozni. Kisebb, játékosoktól kevesebb időt megkövetelő játékokkal is törődni akarnak, így ma Xbox One-ra és Windows 10-re is megjelent a Fallout Shelter. Így most jobban belegondolva, mégis bőven lehet annyi időt tölteni ezzel a játékkal, mint a méretes Fallout 4-el. Sajnos viszont a Sony negyedik konzoljának tulajdonosai kimaradnak a mókából… legalábbis most még.