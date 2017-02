A Horizon: Zero Dawn aranylemezre került , így valószínűleg már nem kell késéssel számolnunk. Viszont, mivel már gyakorlatilag készen van a közelgő játék, ezért a marketingesek élete felpezsdült. Ezt az is bizonyítja, hogy újabb és újabb előzetesek érkeznek a játékról, ráadásul nem is akármilyenek. Ráadásul a Sony minden bizonnyal a játék megjelenése után sem fog megfeledkezni a Guerrilla Games által megteremtett világról és történetről.

Ebből következik, hogy a Sony mindent megteszt azért, hogy a Horizont olyannyira köztudatba hozza, hogy még az utolsó, más videojátékról sosem hallott nagymama is kívülről fújja majd, hogy mi is az a Zero Dawn. Az új előzetes összesen hatvan másodpercig tart, de ennyi idő alatt is képes összegezni a játék történet, hangulatát, akciódúsabb momentumait és elképesztően színes látványvilágát. Szerintem az eddigi prezentációk alapján, ez ígérkezik a legjobb idei exkluzívnak a Sony masinájára.