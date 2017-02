A bejelentés után nem sokkal meg is jelent a Fire Emblem Heroes, ami bár ingyenes programként került fel az Apple Store a Google Play kínálatába, mikrotranzakcióval is rendelkezik. Ennek köszönhetően a Nintendo három nap alatt 2,9 millió dollár bevételre tett szert, a játék pedig az Almaboltban a második legtöbbet letöltött cím lett. Sajnos Google Play-en már közel sem teljesít ilyen jól, de ott is összeszedett 91 ezer letöltést, eddig. Az alábbi kép az első napi eredményeket mutatja be, azt, hogy a Fire Emblem Heroes hogyan teljesített más, kiemelt helyet elfoglalt mobiljátékokkal szemben.

A Nintendo alkotása egyébként kifejezetten jó értékeléseket kapott a Google Play-en a játékosoktól, 4,7 ponton áll jelenleg a Fire Emblem Heroes irányítása, játékmenete és grafikája egyaránt. Jónéhányan az áruház legjobb taktikai-RPG címének nevezik, így mindenképpen érdemes tenni vele egy próbát, bár freemium programként a játékidő limitált, ahogy azt eddig meg lehetett szokni.