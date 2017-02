Nos, úgy tűnik, a Bioware-nél tudják, mi volt az előző játékuk gyengepontja, és nem csak abból a hibából tanultak, de a legjobbtól, ez esetben a Witchertől is ellestek néhány fortélyt. Mindezt egy bizonyos redditertől, skynomadstól tudjuk, aki leközölt néhány információt a februári PC Guruban általunk is kivesézett Mass Effect: Andromedáról, miután a PC Gamer csapata látogatást tett a Bioware-nél.

A Bioware már a Dragon Age: Inquisitonnel igyekezett nyitni a nyílt világú játékok felé, viszont az eredmény felemás lett. Bár az Inquisition jó játéknak bizonyult (a Dragon Age 2-nél fényévekkel jobbnak), maga a nyílt világú felépítés sajnos túlságosan önismétlővé, ezáltal hosszú távon unalmassá vált. Úgyhogy sokan (többek között én is) tartanak attól, hogy ugyanez lesz a helyzet a Mass Effect: Andromedával.

Kiderült, hogy a Ryder gyerekek valamelyike az első felvonásban fogja megörökölni a Pathfinder címet az apjuktól, Alec Rydertől, de azt még nem tudni, miért. Ugyanakkor nehéz dolga lesz, és nem csak a Kettek miatt, hanem mert az Androméda Iniciatívában résztvevők közül többen kiváltak és saját frakciókat alapítottak. Erre már láthattunk is példát a korábbi gameplay-trailerben , amiben Sarah Ryder a Nexus volt biztonsági főnökével, Sloane Kelly-vel folytat agresszív véleménycserét.

A bolygókon nem csak hubokat találhatunk, de kitakarítandó ellenséges bázisokat, erős, de opcionális ellenfeleket és szkennelésre váró területeket, sőt, még fejtörők megoldásával meglelhető bunkereket is felfedezhetünk. „Az egyik legfontosabb dolog volt számunkra a bolygók kialakításánál, hogy mindegyiknek legyen saját története, történelme, háttérsztorija, oka annak, hogy létezik” – fejtette ki Gamble.

„Nagyon más a megközelítésünk, mivel sokat tanultunk az Inquisitionből. Egyúttal megfigyeltünk más játékokat is, mint például a The Witchert. És nagyon fontos volt számunkra, hogy a mennyiség ne menjen a minőség rovására.”

Említés szintjén szóba kerültek a Mass Effect 2-ből visszatérő lojalitásküldetések, illetve jelentőségteljesnek lett titulálva a mellékküldetések vonala. Tudniillik az Androméda-galaxisban már folynak a politikai játékok, amit valószínűleg az emberiség – akik szintén kiveszik ebből a részüket – jól felkavar, úgyhogy nekünk is alkalmazkodnunk kell. Nem csak a múlttal, jelennel és jövővel rendelkező csapattagokat kell pátyolgatnunk, hiszen a játék emellett a letelepedésről, a túlélésről és az őslakosokról is szól. S ez meghatározza a lojalitást.

Nem árt tudni, hogy nem mindenki érkezik meg ugyanakkor – bár ez az előző Mass Effectekre sem volt jellemző –, és lesznek olyan dolgok az Andromedában, amit nem fogunk tudni befolyásolni. Coráról kiderült, hogy ő eléggé katonás, életét a rend és a szabályok uralják. Peebee ezzel szemben kalandvágyó és szórakozott.

Visszatérnek az interrupt opciók – ezt is láthattuk a fent említett videóban –, amikkel különféle érzelmeket válthatunk ki az NPC-kből, és úgy tűnik, ezek már hosszabb távon hatással lesznek rájuk, befolyásolják a hozzánk fűződő viszonyukat. A sztori küldetések arénajellegűek lesznek, a galaxis térkép pedig sokkal inkább 3D-s, mint 2D-s.

No, ennyi volt, ezt árulták el nekünk így, hamar-gyorsan. Sok újdonság nem volt benne, de azért akad néhány olyan dolog, ami jól hangzik. Már csak azt kell bebizonyítania a Bioware-nek, hogy mindez nem csak papíron fest jól, hanem valóban működik. Március 23-án kiderül. És ne feledjétek, a webshopunkban is megvásárolható februári PC Guruból még ennél is többet tudhattok meg a Mass Effect: Andromedáról.