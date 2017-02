Elbúcsúzhatunk a AAA-kategóriás játékipar forradalmi megoldásaitól. Az Activision Blizzard 2016-os üzleti jelentése szerint csak a tradicionális megoldások tetszenek a vásárlóknak. Az Overwatch mindent vitt, azaz a játékosoknak nincs elege a kizárólag gyors multira kihegyezett shooterekből. Ellenben a Call of Duty: Infinite Warfare olyan rosszul szerepelt a kasszáknál, hogy a kiadó a sorozat újraindítása mellett döntött. A hivatalos álláspont az, hogy a Call of Duty 2017-es inkarnációja „visszatér a gyökerekhez”.

Aki ez alapján második világháborús tematikát vizionál, valószínűleg téved. A CoD szárnyalása a negyedik résszel indult meg, nem véletlen, hogy a Modern Warfare kapta az első remastered-kiadást a sorozat történetében. Azaz kiadói szemmel a CoD 4-gyel kezdődik az időszámítás, a gyökerek is ezt a játékot jelentik. Az Activisionnél minden bizonnyal úgy látják, hogy a játékosok még most is közel-keleti vagy orosz szakállas emberek lelövését keresik a sorozattól. Ennek megfelelően a sci-fi tematika nem elég jó a törzsvásárlóknak, erre pedig nem az Infinite Warfare az egyedüli bizonyíték. Mondhatni a Ghosts óta mérhető a csökkenő tendencia, ennyi idő pedig elég ahhoz, hogy a cég magabiztosan kijelenthesse: hátraarc kell, mert a követett irányvonal helytelen.