A Comradesben hárman vághatunk neki a kalandoknak a Kingsglaive hadsereg tagjaként, egyedileg megalkotott hősökkel (később egy frissítéssel az alapjáték hőseit is hozzáaadják a játékmódhoz), saját, fejleszthető képességekkel és fegyverekkel. A célunk természetesen továbbra is a Lucian királyság megmentése. A történet a 13. fejezet után veszi kezdetét, így amíg a kampányt nem vittétek végig, talán érdemes elkerülni a többjátékos módot, mert bizony az spoileres lehet.

A Comrades része a Final Fantasy 15 Season Passnak, illetve önállóan is megvásárolható lesz PS4-re és Xbox One-ra (szükség lesz Xbox Live Gold vagy PlayStation Plus előfizetésre is), illetve feltehetőleg a jövőre érkező PC-s változatnak már alapból a részét fogja képezni.