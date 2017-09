A Humble Bundle egy újabb ingyenes játékkal csalogatja a vásárlókat, mégpedig az Oddworld: Abe's Oddysee lehet most a mienk teljesen ingyen és bérmentve. Bezsákolásához egy felhasználói fiókra van szükség az oldalon és a Steamen egyaránt, előbbihez kapjuk a kulcsot, utóbbin aktiváljuk.Ha esetleg a DRM-mentes (értsd: ha nem kell steamre mert minek) változatra fáj a fogatok, akkor most a GOG is ingyen osztogatja, a választás a tiétek!