Korábban már beszámoltunk róla , hogy nem áll jól a HTC szénája és valószínű, hogy a VR üzletágától jelen körülmények között legszívesebben megválna. Azóta egyre többen rebesgetik, hogy a Google és a HTC valójában már a megbeszélések javán túl van, melyek arról szólnak, hogy valamilyen formán be- vagy felvásárolnák a tajvani céget. A pletyka azért sem annyira elrugaszkodott a valóságtól, mert mint az tudvalevő, a HTC besegít a Google Pixel gyártásába.

Az már más kérdés, hogy a mobiltelefon-divízión túl a Google szándékozik-e felvenni a kesztyűt a Facebook Oculus Riftjével a VR piacon is, vagy a már meglévő Google Daydream projektbe forgatnák-e be a megszerett tudást. A tajvani Commercial Times szerint a "Google étvágya aziránt, hogy tökéletesítse a szoftver, hardver, tartalom, hálózat, felhő és AI integrációját" hajthatja a céget és hogy akár stratégiai befektetésben vagy a HTC kutatás-fejlesztés csapatának felvásárlásán is törheti a fejét.

Ha valami valóságalapja van a pletykának, arra még a héten várhatóan fény derül.