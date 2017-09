Még csak az előzetes munkálatok folynak az MGS film kapcsán

A készítő szerint a film a Logan és a Deadpool útját járja

A Metal Gear Solid filmadaptációt még 2012-ben bejelentették, azonban a produkció körül egészen eddig nagy volt a hallgatás, ami érthető is, hiszen a filmet készítő Jordan Vogt-Roberts eddig a Kong: Koponya-sziget készítésével volt elfoglalva. Most azonban már semmi sem gátolja abban, hogy minden figyelmét az új projektre fordítsa, és ennek örömére egy interjúban arról is beszélt, hogyan fogja vászonra vinni Kodzsima Hideo legendás játékát.