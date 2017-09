Az utóbbi időben a Telltale Games mintha utat vesztett volna. Az egykor kiváló epizódikus kalandjátékokat készítő csapat utóbbi címei nem sikerültek túl jól, a Game of Thrones csak közepes, a Batman sorozat pedig még ennél is gyengébb lett. Pete Hawley a szakma régi motorosa, dolgozott a Lionhead-nél, a Sonynál és az Electronic Arts-nál is, most pedig Dan Connorst, a Telltale társalapítóját váltja a vezetői székben.

Hawley természetesen nagyon lelkesen nyilatkozott a VentureBeat magazinnak. Megtiszteltetésnek veszi, hogy egy ilyen nagy stúdiót igazgathat: "Azóta rajongok a Telltale-ért, hogy újraalkották a régi LucasArts címeket. Most pedig a legnagyobb jelentőségű szellemi termékeken dolgozik. Ez egy olyan lehetőség volt, amit nem hagyhattam ki."

Szerintetek lesz valami változás a Telltale játékok minősége terén?