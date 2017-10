Mint azt megírtuk , Halloweenre lőtte be az idei egyik leárazását a Steam, és nagyon úgy néz ki, hogy a GOG se akart lemaradni, hiszen mindkét áruházban akciós programok tömegével találkozhatunk, melyek elsősorban a horrorcímek közül kerültek ki. Steamen például akciós a 2016-os Doom, az Alien: Isolation, a Layers of Fear vagy épp a két Amnesia játékot tartalmazó Amnesia Collection.

A GOG-nak sincs oka azonban szégyenkezésre, hiszen itt is olyan címeket találunk sokszor fél áron vagy annál is olcsóbban, mint a Deadspace, az Outlast 2, a S.T.A.L.K.E.R. Bundle vagy épp a Dying Light: The Following – Enhanced Edition. Ráadásul ha 15 dollárnál többet költünk ezekre a programokra, akkor ingyen a miénk lehet a Tales from the Borderlands.