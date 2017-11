Új DLC-vel bővül az American Truck Simulator

Új-MExikó november 9-én lesz elérhető

A jelentősen megnőt játékban Arizona után most már Új-Mexikóba is ellátogathatunk az American Truck Simulator új kiegészítőjében. A DLC mintegy 4000 mérföldnyi aszfaltcsíkot és 14 nagyobb várost hoz el a játékba, a teljesség igénye nélkül többek között Albuquerque, Santa Fe és Roswell mását is meglátogathatjuk. Ezek mellett 11 új egyedi pihenőhely és 8 új ipari cég muatkozik be.