Korábban az Assassin’s Creed és a Need for Speed is pihenőre ment, most pedig az EA azon gondolkodik, hogy a FIFA és Madden-játékok éves gyártásával is felhagy, hogy egy teljesen új, vagy inkább részint új üzleti modellre álljanak át.

Az EA főnöke, Andrew Wilson a Bloombergnek adott interjújában árulta el, hogy e két játék esetében afféle „365 napos élő szolgáltatásban” gondolkodnak. Elmondása szerint, mivel a játékpiac eltolódott a digitális vásárlás irányába, könnyebb és gyorsabb lenne eleve letölthető tartalmakban gondolkodva bővíteni az adott játékot, mintsem elkészíteni egy teljesen új programot, amit aztán vagy megvesz a közönség vagy nem.

Ugyan Wilson nem részletezte, de annyi kiviláglik mondandójába, hogy afféle előfizetéses rendszerben gondolkodnak, aminek keretében folyton újabb és újabb tartalmakkal bővítenék sportjátékaikat. Talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy a mikrotranzakciót emelik egy új szintre.

Persze mindez még csak a jövő zenéje, és jelenleg az EA-nak attól sem kell tartania, hogy a FIFA-sorozat kifullad, hiszen a FIFA 18 már az első hétvégéjén 1,6 millió online játékossal bírt egyidejűleg. Szóval azért egyelőre még megveszik.