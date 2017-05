A Brit eladási lista élén debütált a Mario Kart 8 Deluxe, ezzel az első Nintendo Switch cím az Egyesült Királyságban, melynek sikerült a manőver. Ráadásul a 2011-es Pokémon White óta szintén az első dobozos Nintendo játék, mely elérte az dobogó legfelső fokát, és a 2008-as Wii-re megjelent Mario Kart óta az első csúcsra törő Mario-cím egyben. Mondanunk sem kell, hogy megjelenése a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, és természetesen a konzol eladásainak is jót tett.