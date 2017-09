A programban rejlő lehetőségeket pedig az Epic Games is észrevette, így augusztusban felvették a projektet az Unreal Dev Grants program keretein belül támogatott címek listájára. A játékról egyelőre nem sokat tudni, azon kívül, hogy FPS lesz, melyben lőfegyverek és kardok segítségével is elintézhetjük a ránk rontó rémségeket. Azonban a fejlesztő nyilatkozatai, a nyári trailer és a most szeptemberben kiadott játékmenetet bemutató videó alapján egy pörgős, egyjátékos módra fókuszáló játékra számíthatunk, változatos ellenfelekkel, lineáris történettel és Oculus Rift támogatással. A Bright Memory Zeng Xiancheng szerint már 2018-ban megjelenhet.