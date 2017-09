Lassan, de biztosan közelít a Call of Duty: WWII, úgyhogy itt az ideje elbúcsúznunk a tavalyi felvonástól, a távoli jövőben játszódó Call of Duty: Infinite Warfare -tól. Ennek legjobb módja az új DLC, a jövő héten, egész pontosan szeptember 12-én PS4-re megjelenő Retribution kijátszása lehet – PC-re és Xbox One-ra egy hónnap ezután jön.

A negyedik és egyben utolsó kiegészítő négy új multiplayer pályával (Altitude, Depot 22, Carnage, Heartland), és egy jeges bolygó katonai bázisára invitáló új zombis mappel (The Beast from Beyond) bővíti az Infinite Warfare-t. Érdemes tudni, hogy a Heartland a Call of Duty: Ghosts egyik térképének, a Warhawknak az átdolgozása.