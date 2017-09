Early Accessbe ment a City of Brass

A játék egy véletlenszerűen generált városban játszódik

Egy tolvajt alakítunk

Az Irrational egykori dolgozóit is alkalmazó ausztrál Uppercut Games július folyamán mutatta be a City of Brass című játékot, ami leginkább úgy fest, mintha a BioShock, az Indiana Jones és az Ezeregy éjszaka meséinek a szerelemgyermeke lenne.