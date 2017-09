Ha az eddigi videók és információk alapján felkeltette az érdeklődésede a játék, akkor most lehetőséged van kipróbálni élesben is a kalandot, már amennyiben megveszed a játékot. A zárt bétateszten ugyanis csak az előrendelők vehetnek részt. A Dauntless ez idő alatt és természetesen a még idén esedékes megjelenés után is folyamatosan frissül majd, a fejlesztő hosszú időre tervez a játékkal. A bejelentés mellé trailer is dukál, lessetek bele!