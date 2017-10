Csütörtökig ingyenesen játszható a Deus Ex: Mankind Divided

Most jelentős leárazás mellett be is zsákolhatod

Ugyan a Deus Ex: Mankind Divided nem lett olyan átütő siker, mint a megelőző Human Revolution, még így is egy igen jó kis játékról beszélhetünk. A látvány önmagáért beszél, a zene akárcsak elődjéé, szintén kiváló, a játékmechanika is fejldőött elődjéhez képest, egyedül a történetért kár. Adam Jensen sztoriját eredetileg trilógiának képzelte a Square Enix, de a gyenge eladások miatt jegelik a sorozatot, ki tudja meddig.