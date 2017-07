Nemrég került be a nekromanta a játékba

A Necromancer Pack 15 euróba fáj

Most azonban ingyen is kipróbálhatod a karaktert

Most a Rise of the Necromancer kiegészítő birtoklása nélkül is van lehetőséged kipróbálni a Diablo 3 régi-új karakterosztályát, a nekromantát. A frissítés után érkezett, nemrég élesedett 2.6.0-ás javítócsomaggal együtt új Challenge Rifteket is kaptunk, és ez a módja az ingyen próbának, a Blizzard ugyanis időnként cserélgeti ezek tartalmát és most éppen a nekromanta van soron.