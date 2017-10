A speedrunnerek elképesztő teljesítményekre képesek. Láttunk már jónéhány rekordot (Prey: 7 perc), a tavaly megjelent Dishonored 2-t egy Voetiem nevű játékos 32 perc alatt vitte végig. Most, közel egy évvel később megjelent a Death of the Outsider címet viselő kiegészítő, aminek rendes játékideje nagyjából 10 óra, de egy Bjurnie nevű streamer ezt az időt lerövidítette kevesebb, mint 10 percre.

Érdemes megtekinteni, a video természetesen tartalmaz spoilereket is. Az expolitok kihasználásával Bjurnie állította fel a Dishonored 2 speedrun világrekordját is: 23 perc alatt futott végig játékon. Szép eredmény, de én a magam részéről jobb szeretem a valódi élményt. Mert ezek látványnak látványosak, de használatukkal pont a játék eredeti célja veszik el...