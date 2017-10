A belga Larian Studios legújabb szerepjátéka, a Divinity: Original Sin 2 körülbelül három hete jelent meg, de már most kifejezetten nagy népszerűségnek örvend a játékosok között, és úgy tűnik, a speedrunnerek is felfedezték maguknak. Egy YouTube videó alapján van például, akinek 38 perc sem kell ahhoz, hogy a karaktergenerálástól eljusson a stáblistáig. Érdekesség, hogy az illető már korábban is próbálkozott hasonlóval, akkor viszont negyven perc fölött tudta csak befejezni a játékot.

Az persze látszik a videóból is, hogy bár az Onin nevű felhasználó csak végigrohan a programon, valójában nagyon is ismeri annak minden egyes kis részletét. Érdemes megnézni például, hogy a hatodik percben csak azt az egy krokodilt öli meg, amelyiknél a neki szükséges tárgy van, aztán pedig halottat játszik, hogy így szabaduljon minél hamarabb a harcból. A játékot végül 37 perc 48 másodperc alatt tudja befejezni, azonban a videóban ő is elismeri, hogy ebben szerepe volt a majdnem tökéletes RNG-nek is.