Érkezik a hivatalos egér és billentyűzet támogatás Xbox-ra

Ennek alkalmazását a fejlesztőkre bízná a Microsoft

Tisztában vagyunk vele, hogy technikailag már most lehetséges egeret és billentyűzetet elfogadható látencia mellett használni konzolon az XIM 4 segítségével, csak hatvanezer forint kell hozzá. Nem csoda hát, hogy az Xbox játékosok egy része már jó ideje szeretne normális (értsd: natív és ingyenes) egér- és billentyűzet-támogatást a konzolon, annak fényében különösképpen, hogy most már nem egy cím támogatja a platformok közötti játék lehetőségét. Elég csak a Gears of War-t említeni, de biztosra vehetjük, hogy a jövőben további címekkel bővül majd a paletta, melyeknél előnyt jelenthet az egér és billentyűzet kombináció.